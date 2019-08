La oposición acusa a Aragonès de "mala gestión" y le pide presupuestos para 2020

Publicado 21/08/2019 13:15:08 CET

CatECP y la CUP reclaman al conseller una reforma fiscal progresiva

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han acusado este miércoles al vicepresidente del Gobierno y conseller de Economía, Pere Aragonès, de "mala gestión" tras su comparecencia en el Parlament para explicar el recorte presupuestario de la administración catalana, y le han pedido la aprobación de los presupuestos de 2020.

Aragonès ha comparecido ante la comisión de Economía y Hacienda después de que el jueves 8 de agosto el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicara que la Conselleria ordenaba un cierre de caja y un recorte del 6% de las empresas participadas por el Govern, como por ejemplo la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Después de que Aragonès haya anunciado que llevarán al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019, el diputado de CatECP en el Parlament David Cid lo ha acusado de actuar con falta de transparencia y le ha espetado: "Ha hecho un gran discurso como candidato a las elecciones al Parlament, pero las elecciones no están convocadas".

"Está contando más los escaños que pueda conseguir ERC en las elecciones que no euros", ha lamentado Cid, que ha invitado al conseller a reclamar un nuevo sistema de financiación en Catalunya y una reforma fiscal progresiva y ambiental, entre otras cuestiones.

Desde la CUP, la diputada Maria Sirvent ha criticado que Aragonès, sin tener un presupuesto aprobado, haya decidido "un cierre de caja antes de tiempo" cuando cuenta con más ingresos que en años anteriores, y ha lamentado que se rijan por el cumplimiento del objetivo de déficit.

"Nos parece bien que lleven al Gobierno a los tribunales, pero el Govern es un gobierno subordinado", ha sostenido Sirvent, que también le ha emplazado a implementar una reforma fiscal para que paguen más los más ricos.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

El diputado de Cs en el Parlament José María Cano ha criticado que el conseller no acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y considera que los recortes anunciados son consecuencia de su "nefasta gestión pública".

"El 'España nos roba' ya no cuela. Cada vez hay más catalanes que han abierto los ojos", ha apuntado Cano, que cuestiona que el Govern atribuya solo las culpas de la situación presupuestaria al Ejecutivo central.

La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha considerado "poco honesto" que Aragonès responsabilice al Gobierno central del recorte presupuestario cuando la Generalitat no aprobó los presupuestos ni les permitió negociarlos.

"Si han tenido que recortar es porque no tienen presupuestos. La responsabilidad de no tener presupuestos es culpa suya. Y su otro gran error fue no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha sentenciado.

EL PP PIDE AUTOCRÍTICA

Para el diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández, los recortes son consecuencia de "la irresponsabilidad del Gobierno y de la Generalitat", y ha invitado a Aragonès a hacer autocrítica al no tener presupuestos.

También ha recordado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas ya aseguró que llevaría a los tribunales los impagos del Gobierno, lo que no hizo, y ha acusado a Aragonès de hacer este anuncio para generar "tensión política".

APOYOS DE ERC Y JXCAT

Desde ERC, el diputado Lluís Salvadó ha criticado que el Ejecutivo central alegue que no puede desbloquear el dinero de los adelantos porque está en funciones, y cree que tienen mecanismos para solventar esta situación.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de JxCat Jordi Munell, que ha acusado al Estado de repercutir su situación en las comunidades autónomas.