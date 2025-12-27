La oposición de Badalona (Barcelona) urge a Albiol a activar la 'Operación Invierno'

Los desalojados del B9 de Badalona bajo el puente de la C-31 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSC, ERC, ECP y Guanyem en Badalona (Barcelona) han urgido este sábado al alcalde Xavier García Albiol a "activar inmediatamente la 'Operación Invierno' ante las 70 personas que todavía duermen bajo la autopista" tras el desalojo del B9.

En un comunicado conjunto, la oposición le acusa de no tener ningún dispositivo de emergencia, por lo que reclama reabrir el albergue municipal Can Bofí Vell y poner en marcha dispositivos de emergencia residencial "ante la situación límite que vive la ciudad, el temporal y las lluvias que siguen estos días".

Asegura que ya se habría resuelto la situación tras el desalojo "si Can Bofí Vell tuviera abiertas las 50 plazas y la parroquia del barrio de Sant Crist hubiera podido atender una quincena más".

La oposición recuerda que Comuns, PSC y Guanyem, con apoyo de ERC, ya registraron una moción en el Pleno que exigía reactivar la 'Operación Invierno' "cuando todavía no se había producido el desalojo del B9".

También critica que la ciudad no tiene "ninguna estructura municipal estable de atención al sinhogarismo" desde el cierre de Can Bofí Vell en abril de 2024 y desde que el Ayuntamiento no está en la Taula Sense Llar.