La oposición urge medidas al Govern para proteger a la infancia y mejorar su situación

Publicado 18/12/2018 17:00:45 CET

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Parlament han pedido este martes más y mejores medidas al Govern para proteger a la infancia y mejorar la situación de niños y adolescentes en situación de riesgo.

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado que muchas de las mejores se pueden llevar a cabo sin contar con partidas presupuestarias porque son fruto de descoordinación y de protocolos que no funcionan, y ha asegurado que los soberanistas "no tienen derecho a pedir un país independiente porque no saben gestionar una autonomía".

El socialista Raúl Moreno ha criticado que el Govern "use de comodín el 155" para justificar sus políticas de infancia, ha pedido que concreten cuánto cuestan las medidas que proponen y ha reclamado al vicepresidente, Pere Aragonès, que redistribuya la riqueza mediante una reforma fiscal que aporte 600 millones de euros para aplicar las 95 medidas registradas por el PSC-Units.

Marta Ribas (CatECP) ha sostenido que cualquier propuesta que haga el Govern sobre infancia quedará en "papel mojado" si no tiene la dotación presupuestaria suficiente, por lo que ha pedido al Ejecutivo de Quim Torra que haga una inversión suficiente sobre este tema en los Presupuestos del 2019 y garantice los derechos básicos de los niños.

El 'cupaire' Vidal Aragonés ha subrayado que más allá de un problema de financiación existe una cuestión de gestión pública, y ha abogado por garantizar unas mejores condiciones a los trabajadores de la Generalitat que tratan con niños y adolescentes: "No es posible tener soluciones globales si no hay una propuesta de estabilidad laboral y condiciones mínimas".

El popular Santi Rodríguez ha recriminado al Govern que, si hay movilizaciones y demandas sociales, es por su culpa, y lo ha ejemplificado con el sector de los funcionarios y los médicos, que han hecho huelgas en las últimas semanas: "La percepción es que son ustedes los que generan los problemas".