La oposición ve insuficiente el dispositivo de Mossos en el Parlament este 1-O

Publicado 17/10/2018 18:53:37 CET

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han considerado este miércoles en la comparecencia del conseller de Interior, Miquel Buch, en comisión que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra ante el Parlament en el aniversario del 1-O fue insuficiente.

El diputado de Cs, Matías Alonso, ha asegurado que el dispositivo estaba dimensionado a la baja y ha criticado que hubo una "vertiente política" en la actuación de los agentes y que recibieron una orden de inactividad o inacción.

Ha indicado que "algunos" CDR generan problemas de orden público y ha pedido al conseller que se llegue al fondo de la cuestión y se investigue quiénes son los responsables.

Después de que Buch explicara que los Mossos se replegaron ante el Parlament para comprobar si la ausencia de policías "apaciguaba la actitud de los manifestantes", el diputado del PSC, Carles Castillo, ha considerado que Interior frenó la actuación de los agentes "en función de unos intereses políticos".

El 1 de octubre "se dio el riesgo evidente de que unas personas violentas y agresivas" entraran en el Parlament, ha defendido el diputado socialista, que ha declarado que los mandos policiales pidieron en reiteradas ocasiones poder dispersar la manifestación.

El diputado de los comuns, Joan Josep Nuet, también ha opinado que los dispositivos del 29 de septiembre y del 1 de octubre "no fueron correctamente dimensionados ni ejecutados": ha señalado que la manifestación de Jusapol era una provocación, por lo que ha cuestionado que no se pudiera reubicar, y ha dicho que la imagen en la puerta del Parlament "no se tenía que haber producido".

Ha advertido al conseller que las provocaciones "seguirán" y también ha lamentado que se observaron golpes con las defensas de los Mossos por encima de la cintura y problemas de identificación de los agentes.

El diputado del PP, Alejandro Fernández, ha preguntado a Buch por qué el 1 de octubre no se hizo un dispositivo equiparable al de una huelga, y le ha pedido que escoja entre "animar a los CDR" o ser el responsable de la seguridad pública.

Ha criticado que bajo su mandato los agentes han sido "agredidos, humillados, deslegitimados y criminalizados" y que les ha dado instrucciones contradictorias.

ERC Y CUP

La diputada de ERC, Montserrat Fornells, también ha manifestado que no les gustaron "las imágenes de tensión delante del Parlament" y la afectación que éstas tuvieron para la institución.

Además, ha preguntado por qué autorizó el recorrido de la asociación Jusapol --que ha definido como "brazo armado de Cs"-- y no se trasladó a un lugar más alejado de la concentración independentista.

La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha asegurado que se sabía "perfectamente que el conflicto estaba servido" el 29 de septiembre, ha preguntado al conseller por qué no se separaron las dos manifestaciones de forma impermeable y, sobre el 1 de octubre, ha pedido quién ordenó que los Mossos se replegaran en el Parlament.

También ha criticado que se arrestara en Igualada (Barcelona) al presunto agresor de un manifestante de Jusapol pero que este último dio un puñetazo a un independentista "20 segundos antes" pero no fue ni identificado.