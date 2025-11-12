Oques Grasses agota "en 21 minutos" las entradas de su concierto final en Barcelona

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha agotado "en 21 minutos" las entradas para su concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona del 10 de octubre de 2026, informa este miércoles la promotora The Project y la discográfica Halley Records en un comunicado.

El grupo será el primero que, cantando en catalán, toca en el recinto de conciertos más grande de Catalunya, y anunció el pasado domingo su despedida de los escenarios con este concierto en Barcelona.

En un comunicado en sus redes sociales, Oques Grasses aseguró el domingo que "las cosas bonitas a veces tienen que acabar para recordarlas siempre así", y ha dicho que la aventura empezó por amor y por amor acaba.

La banda agradeció a los seguidores el apoyo durante estos 14 años: "No hay suficientes palabras para agradeceros el amor que nos habéis dado. Gracias por estar, gracias por formar parte de Oques Grasses".

"Estos 14 años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos que ha valido la pena. Esperamos haber estado a la altura", subrayó la banda.