Oques Grasses anuncia un segundo concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona el 9 de octubre

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha anunciado un segundo concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de octubre de 2026, tras agotar en 21 minutos las 55.000 entradas para el primero, el 10 de octubre.

En un mensaje en redes sociales, la banda ha explicado: "Hemos conseguido hacer posible una nueva fecha en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Muchas gracias por tanta estima".

Las entradas para el segundo concierto de la banda Oques Grasses en el Olímpic se pondrán a la venta este viernes a las 12 horas.