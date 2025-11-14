Oques Grasses anuncia un tercer y cuarto concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha anunciado un tercer y cuarto concierto de despedida en el Estado Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 5 y 7 de octubre de 2026, después de que este viernes hayan completado en 19 minutos su segundo concierto.

"Ahora sí que sí. Queremos despedirnos de todos, y también de ti", ha indicado la banda en una publicación en Instagram, donde han anunciado que las entradas estarán disponibles el lunes a las 12 horas.

Tras salir a la venta las entradas de su primer concierto del 10 de octubre en 21 minutos, Oques Grasses anunció la celebración de un segundo concierto, que al final serán un total de 4.