Oques Grasses se despedirá en un concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona en octubre de 2026

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Oques Grasses ha anunciado este domingo en sus redes sociales que se despedirá definitivamente de los escenarios tras 14 años con un último concierto el 10 de octubre de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles a las 15 horas y se trata de la primera vez que "un artista que canta en catalán programa un concierto en este recinto, uno de los más grandes del Estado", informa la discográfica Halley Records en un comunicado.

En un comunicado en sus redes sociales, Oques Grasses ha asegurado que "las cosas bonitas a veces tienen que acabar para recordarlas siempre así", y ha dicho que la aventura empezó por amor y por amor acaba.

La banda ha agradecido a los seguidores el apoyo durante estos 14 años: "No hay suficientes palabras para agradeceros el amor que nos habéis dado. Gracias por estar, gracias por formar parte de Oques Grasses".

"Estos 14 años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos muy duros, pero sabemos que ha valido la pena. Esperamos haber estado a la altura", ha remarcado la banda.