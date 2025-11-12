Oques Grasses trabaja en un segundo concierto en Barcelona tras agotar en 21 minutos el primero

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha asegurado que están haciendo "todo lo posible" para hacer un segundo concierto de despedida tras haber agotado "en 21 minutos" las entradas para el primero en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona del 10 de octubre de 2026.

En un mensaje en Instagram este miércoles recogido por Europa Press, el grupo ha asegurado que les ha "sobrepasado" la rapidez con la que se han agotado las entradas.

"Queremos despedirnos de todo el mundo como toca. Os decimos cosas pronto, os queremos fuertemente", ha subrayado la banca, que será la primera que, cantando en catalán, toca en el recinto de conciertos más grande de Catalunya.