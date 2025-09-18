Ordeig alerta de que un país que priorice el precio a la calidad "está condenado a fracasar"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, junto a representantes del sector primario leridano. - EUROPA PRESS

Dice que 2025 será "un buen año" para la producción agrícola

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha alertado de que un país "que no apueste por la calidad y vaya a precio está condenado a fracasar. Cualquier país y cualquier sector".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa en el Tastalleida que se realiza en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona, junto al presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, y representantes del sector primario leridano.

Ordeig ha reiterado que cualquier país "que no ame, que no conozca su producción agraria está abocado al fracaso" y ha puesto como ejemplos Francia e Italia, que ha dicho que han sabido trasladar al consumidor el conocimiento para que escoja al producto local.

Ha añadido que es necesario trabajar con los restaurantes, que ha dicho que son los prescriptores de aceites, vinos, fruta y otros productos, y que se debe "aprovechar esta restauración tan potente" y los 40 millones de turistas que Catalunya recibe cada año.

"Creo que aquí tenemos mucho margen de mejora, por decirlo de una manera fina", ha dicho, y ha subrayado la necesidad de explicar las virtudes de los productos locales.

RECUPERACIÓN TRAS LA SEQUÍA

Ordeig ha previsto que 2025 será "un buen año" para la producción agrícola después de tres años de sequía que ha definido como muy complicados.

"Esperemos que los precios acompañen, esperemos que se pueda consolidar este crecimiento de la producción agraria y que esto sirva para que se estabilicen los costes para que nuestros agricultores se ganen la vida", ha dicho.

TALARN

Talarn ha explicado que el objetivo de la campaña Tastalleida es trasladar los productos de la provincia al resto de Catalunya: "Es explicarnos. Al final, lo llamamos 'tastar Lleida' (degustar Lleida, en catalán), pero estamos hablando de degustar el esfuerzo, degustar la identidad, degustar el territorio".

Ha puesto en valor el trabajo de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), que "fueron los primeros en hablar de calidad".

"Tenemos el mejor producto, tenemos el producto y el sabor de una tierra que es o mejor que podemos ofrecer al mundo", ha subrayado.