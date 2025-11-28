Ordeig asegura que las granjas catalanas son "seguras" tras los positivos de peste en jabalíes

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado este viernes que las granjas catalanas son "de las más seguras y modernas" tras los dos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados sin vida el 25 y 26 de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En una rueda de prensa este viernes desde la sede de la conselleria, ha insistido en que la enfermedad no afecta a humanos ni tampoco ha afectado, de momento, a ganado de granjas catalanas y ha reiterado que se ha establecido un perímetro de contención de 20 kilómetros del lugar de hallazgo de los dos jabalíes infectados.

Ha afirmado que la medida tendrá un impacto "grande" desde un punto económico si se cierran las exportaciones extracomunitarias de todo el estado.

