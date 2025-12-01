Ordeig prevé que 80 agentes de la UME lleguen a Collserola (Barcelona) por el brote de peste porcina

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, prevé el despliegue de 80 agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) este lunes en el parque natural de Collserola (Barcelona) por el brote de peste porcina africana en jabalíes, y considera "muy probable" que la infección se originara por comida contaminada.

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha expresado que este lunes se decidirá si se aumenta la cifra de agentes de la UME desplazados y ha asegurado que los animales sospechosos de estar infectados "no son muchos" y que están en el radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde se hallaron los dos primeros casos positivos.

Ha apuntado que este fin de semana se han recibido 125 llamadas al teléfono de emergencias 112 de ciudadanos que han visto a jabalíes fuera del radio de vigilancia de 20 kilómetros --el radio de infección se sitúa en los 6 kilómetros-- y que es "muy probable" que la infección se originara por comida contaminada de basuras donde algún animal rebuscara.

Ha asegurado que no descarta ampliar el radio de vigilancia si se hallara un animal infectado fuera del foco.

Ha explicado que se han hecho analíticas a las granjas catalanas de dentro del radio de vigilancia o cercanas a él y que no se han dado positivos.

EXPORTACIONES BLOQUEADAS EN MÁS DE 100 PAÍSES

Ha señalado que las exportaciones cárnicas de explotaciones catalanas están bloqueadas "en más de 100 países" y que, en sus palabras, costará que se reabran estos mercados.

Ha hecho un llamamiento a cumplir con las restricciones y ha lamentado la sobrepoblación de jabalíes en Catalunya, por lo que ha instado a "reducir de forma drástica" su población.