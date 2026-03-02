Ordeig tiende la mano a ERC para mejorar los Presupuestos: "Solos no lo conseguiremos"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, comparece en el Parlament, a 2 de marzo de 2026 - PARLAMENT

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha tendido este lunes la mano a ERC para abordar y mejorar las partidas presupuestarias de su departamento, y ha advertido: "Solos no lo conseguiremos".

"Aquí lo necesario es sumar, y esto va por el presupuesto y el conjunto de las políticas públicas y del sector agroalimentario. Solo si vamos a la par tenemos alguna opción de salir adelante. Si no vamos a la par, evidentemente, es imposible", ha sostenido durante su comparecencia en comisión parlamentaria para explicar las partidas de su Conselleria de las cuentas de la Generalitat de 2026.

Ordeig ha instado a ERC y también a los Comuns --con quienes el Govern ya ha acordado los Presupuestos-- a trabajar unidos para "ver qué elementos pueden enriquecer" las cuentas y añadir inversiones, innovaciones y ayudas al relevo generacional.

EL GOVERN CUMPLIRÁ LOS ACUERDOS

El conseller ha señalado que estos no son unos presupuestos cualquiera debido al contexto "extremadamente complejo, de grandes cambios, con muchas amenazas", pero los ha situado como una oportunidad para Catalunya, tras lo que ha destacado que su departamento ha aumentado un 21% en comparación con 2023, hasta los 999 millones de euros.

"Catalunya necesita presupuestos para el 2026, Catalunya no puede prescindir de 9.000 millones de euros para hacer políticas públicas en unos momentos especialmente complejos en el mundo y, evidentemente, en nuestro país", ha concluido Ordeig, que ha garantizado que el Govern cumple y cumplirá los acuerdos.

REGADÍOS ANTE UNA SEQUÍA QUE "VOLVERÁ"

Ordeig ha avisado de que "la sequía volverá" pese a que ha llovido, por lo que ha situado como una prioridad la modernización de regadíos, que ha descrito como una asignatura pendiente en Catalunya, donde ha cifrado la superficie no modernizada en un 50%.

Ha señalado que también serán vectores importantes las políticas de innovación y de generación de conocimiento y tecnología: "En Catalunya de deberán producir un 60% más de alimentos con menos agua y con menos mano de obra", ha advertido.

El conseller también ha destacado que está previsto destinar 5 millones de euros para aumentar las capacidades del Cresa para hacer frente a la PPA y otras enfermedades animales, enmarcado en las mejoras que quiere impulsar el departamento con 9 millones para evitar enfermedades como la PPA, la lengua azul y el caracol manzana y su extensión.

REDUCCIÓN DE TASAS

Asimismo, ha defendido la simplificación burocrática y "reducir determinadas tasas que no tienen demasiado fundamento e intentar simplificar las cosas y ayudar al sector primario".

"Había tasas que recaudaban muy poco, que suponían un lío también burocrático, y por lo tanto hemos hecho un ejercicio continuo de simplificación", ha sostenido.

El presupuesto para Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación será de 999 millones de euros, 174 millones más que en las últimas cuentas aprobadas de 2023, y contempla, entre otras cuestiones, 33 millones para "proteger" a agricultores y ganaderos de riesgos derivados de imprevistos como sequías, aguaceros o heladas y 6,9 millones para gestión forestal sostenible.

También se destinarán 90 millones para el Pla Lideratge Econòmic con mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático y adaptación de regadíos, y otros 70 millones para actuaciones de apoyo del Contrato Global de Explotación incluido en el Plan de Desarrollo Rural.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Junts Jeannine Abella ha criticado que las cuentas llegan tarde y sin la mayoría necesaria para aprobarlos, y ha asegurado que "no hay tanta lluvia de millones" como dice el Govern, ya que considera que hay que tener en cuenta la inflación acumulada desde 2023, tras lo que ha añadido que el presupuesto del departamento de agricultura es el que menos crece en proporción con el resto.

Desde ERC, Montse Bergés ha insistido en que el apoyo de su grupo a los Presupuestos está condicionado al cumplimiento de la recaudación del IRPF y ha advertido de que "el PSC no ha hechos los deberes y no ha sido capaz de mover al PSOE para que cumpla los acuerdos que firmó", por ello ha asegurado que ERC no puede comenzar a negociar las cuentas todavía aunque mantiene la mano tendida para hacerlo.

Eva García (PP) ha criticado que el Govern aún no cuente con el apoyo de ERC para sacar adelante las cuentas, y ha reprochado a Ordeig que su departamento crece menos que otros como UE y Acción Exterior y Política Lingüística pese a "las crisis sanitarias de vacas, jabalíes, cerdos y pollos", tras lo que ha añadido que estas cuentas reflejan que el sector primario no es una prioridad para el Govern.

El diputado de Vox Rafael Villafranca ha afirmado que en el presupuesto prima la ideología del Govern en vez de cuestiones como garantizar el relevo generacional en el sector o la soberanía alimentaria, y ha criticado: "Siguen empeñados en sus obsesiones y apocalipsis climáticas".

Desde los Comuns, Núria Lozano ha instado a PSC y ERC llegar a un acuerdo porque considera que los catalanes necesitan más recursos que mejoren los servicios públicos, y ha reconocido que estos no son los presupuestos que habrían hecho los Comuns pero tienen su "sello", tras lo que ha reivindicado la política exigente que asegura que lleva a cabo su grupo político.

Dani Cornellà (CUP) ha subrayado que el incremento de presupuesto es importante "pero no es suficiente" porque, a su juicio, los presupuestos anteriores no han ayudado demasiado al sector, y ha lamentado que por mucho dinero que haya si las políticas hay detrás no están bien hechas no sirve de nada.

Finalmente, el diputado socialista Manel Ezquerra ha descrito los presupuestos del Govern como sólidos, detallados, con visión de futuro y ambiciosos, y ha apelado a la responsabilidad y a buscar soluciones: "Creemos en el debate, el diálogo y las mejoras que se puedan aportar durante la tramitación".

Aliança Catalana no ha asistido a la comisión y, por tanto, no ha participado en el debate.