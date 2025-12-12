La Oreja de Van Gogh anuncia una cuarta fecha en Barcelona por su gira 'Tantas cosas que contar'

Cartel del nuevo concierto - THE PROJECT

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh ha anunciado una cuarta fecha en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 27 de noviembre de 2026, en el marco de su gira 'Tantas cosas que contar', con la que celebra más de tres décadas de trayectoria y repasará sus éxitos.

El grupo ya había hecho 'sold out' para las actuaciones de los días 6, 7 y 26 de noviembre, y con esta nueva fecha "reafirma su vínculo con Barcelona y ofrece una última oportunidad para disfrutar" del espectáculo, informa The Project en un comunicado este viernes.

Las entradas para esta nueva fecha se pondrán a la venta el lunes que viene, 15 de diciembre, a las 12 horas en la web oficial de la banda.