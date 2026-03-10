Orriols (AC) asegura que acogería a iraníes porque son "personas absolutamente occidentalizadas"

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha asegurado este martes que acogería a iraníes como consecuencia de la guerra de Oriente Próximo porque son "personas absolutamente occidentalizadas".

"Recibiría a aquellas personas perseguidas por el régimen de los ayatolás porque son personas plenamente occidentalizadas que luchan por imponer la civilización a la barbarie. Evidentemente que los acogería", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Tras manifestar que observa con esperanza la guerra en Oriente Próximo por la posibilidad de que caiga "uno de los regímenes más terroríficos que existen hoy en el mundo", ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reaccionar con ambigüedad y mediocridad porque, a su juicio, no ha sido capaz de ponerse del lado de los derechos humanos.

Al preguntársele si enviaría al ejército si fuera presidenta de un país, ha manifestado que lo deberían estudiar, si bien defiende que tendrían que consultarlo antes con la población civil.

También ha negado que su partido tenga vínculos económicos con Israel, país al que defienden "por una cuestión de principios", y ha explicado que AC se financia con las contribuciones de la militancia y que no han tocado ni un euro de las retribuciones públicas que han recibido del Parlament.

MEZQUITAS

Sobre si cerraría todas las mezquitas establecidas en Catalunya, ha señalado que cerraría las que pregonan una visión literal del Islam, que cifra en un tercio, porque son "un foco de radicalización".

"Todas estas mezquitas, evidentemente, deben ser clausuradas y las asociaciones islámicas que las gestionan deben ser ilegalizadas. Y todas las personas que han contribuido en proceso de radicalización deben ser deportadas", ha sostenido.

Para Orriols, este culto atenta contra los derechos humanos, contra el derechos de los homosexuales y los derechos de los no musulmanes, y ha calificado de "barbarie" lo que recoge el Corán, el libro sagrado del Islam.

"No es como el caso de la Biblia, en que también hay frases absolutamente descontextualizadas, pero la gracia de todo es que los cristianos sabemos contextualizar. O sea, no interpretamos literalmente", ha añadido.

INDEPENDENCIA

Sobre cómo haría la independencia, ha expuesto que deben estudiarse los posibles escenarios que pueden derivarse, tener una financiación garantizada y un mínimo de apoyo internacional garantizado: "Lo que no puedes hacer es aventurarte a una proclamación de independencia como la que vivimos y que nos ha ridiculizado en toda Europa".

En caso de que España suspendiera la autonomía catalana, Orriols considera que Catalunya debería responder "no entregándose a los tribunales españoles ni yéndose a Waterloo porque el capitán es el último que debe abandonar el barco".

"Si tomo esta decisión y la saco adelante con determinación, yo no abandonaría el país ni a los catalanes", ha subrayado la líder de AC en referencia al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Aunque apunta que no ha hablado nunca con Puigdemont y que no tienen relación alguna con Junts, cree que el líder de dicha formación no es consciente de lo que ocurre en Catalunya al vivir en Bélgica.

"Y por lo tanto no puede fijar políticas porque no es consciente de la realidad que estamos viviendo. Se guía sólo por lo que le llega de terceros, y así no se puede gobernar un país", ha incidido.

PRESUPUESTOS

Pese a la enmienda a la totalidad que han presentado a los Presupuestos, ha vaticinado que ERC permitirá su aprobación porque, a su juicio, ni los republicanos ni otras formaciones quieren que se avancen las elecciones.

"¿Qué harán? Aprobarle los Presupuestos o se acabarán absteniendo todos en segunda vuelta para que pueda aprobarlos en solitario", ha augurado Orriols, que defiende que lo más lícito sería que se convocaran elecciones.

ALCALDÍA

La también alcaldesa de Ripoll (Girona) ha reiterado que prioriza este cargo por ser "una tara mucho más intensiva" que la de ser diputada en el Parlament, donde ha criticado el cordón sanitario que les aplican determinadas formaciones y ha justificado el hecho de asistir a pocas comisiones por ser sólo dos diputadas.

Además de reivindicar que por méritos propios ha logrado estar donde está y no por ser mujer, ha criticado la política de cuotas, ha negado haber vivido situaciones machistas en política y cree que hay un "feminismo radical que aboga por combatir de forma beligerante al hombre sólo por el simple hecho de ser hombre".