Orriols (AC) dice que el brote de PPA no es fortuito: "Estamos ante una negligencia grave"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha asegurado este miércoles en el Parlament que el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya no es fortuito: "No estamos ante el chiste del bocadillo ni de una casualidad fortuita. Estamos ante una negligencia grave que podía haber comportado y puede acarrear todavía pérdidas gravísimas por el sector".

Lo ha dicho en respuesta a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la PPA, en referencia a la investigación sobre el origen del brote, apuntando a la posibilidad de que sea del centro de investigación Irta-Cresa, ubicado cerca del primer caso detectado.

También ha criticado que haya miembros del propio Irta investigando el origen del brote, y más allá de esta teoría, ha sostenido que esta crisis "no es un accidente fortuito, sino el resultado de años de dejadez, recortes en sanidad animal y priorización de intereses políticos e ideológicos por encima de la seguridad ciudadana".

Además, ha afirmado que tan solo se ha recorrido a las sociedades de cazadores cuando se comprendió la gravedad de la situación, y ha lamentado que se consulte regularmente a "entidades animalistas radicales".

Finalmente, ha afeado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la gestión de la emergencia: "No necesitamos para nada su querido ejército español. Aprovechar una crisis de esta magnitud para presumir de españolidad y despreciar a nuestra gente es deplorable".