Orriols (AC) dice que el brote de PPA no es fortuito: "Estamos ante una negligencia grave"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana
La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 13:25
Seguir en

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha asegurado este miércoles en el Parlament que el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya no es fortuito: "No estamos ante el chiste del bocadillo ni de una casualidad fortuita. Estamos ante una negligencia grave que podía haber comportado y puede acarrear todavía pérdidas gravísimas por el sector".

Lo ha dicho en respuesta a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la PPA, en referencia a la investigación sobre el origen del brote, apuntando a la posibilidad de que sea del centro de investigación Irta-Cresa, ubicado cerca del primer caso detectado.

También ha criticado que haya miembros del propio Irta investigando el origen del brote, y más allá de esta teoría, ha sostenido que esta crisis "no es un accidente fortuito, sino el resultado de años de dejadez, recortes en sanidad animal y priorización de intereses políticos e ideológicos por encima de la seguridad ciudadana".

Además, ha afirmado que tan solo se ha recorrido a las sociedades de cazadores cuando se comprendió la gravedad de la situación, y ha lamentado que se consulte regularmente a "entidades animalistas radicales".

Finalmente, ha afeado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la gestión de la emergencia: "No necesitamos para nada su querido ejército español. Aprovechar una crisis de esta magnitud para presumir de españolidad y despreciar a nuestra gente es deplorable".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado