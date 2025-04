Orriols (AC) lamenta que el Papa tuvo gestos que la "alejan" de la Iglesia

GIRONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha lamentado este lunes que el recién fallecido Papa Francisco tuvo gestos que la "alejan" de la Iglesia.

Ha puesto como ejemplos "promover y aplaudir la islamización de Europa vía inmigración desenfrenada o envolver al niño Jesús en un pañuelo palestino después del ataque terrorista sufrido por el pueblo judío", en un mensaje de X recogido por Europa Press.

"No me parecen movimientos acertados por parte de quien dirige el cristianismo. Hay actitudes que me alejan de la Iglesia...", ha añadido.