Orriols (AC) reivindica la libertad de expresión en el Parlament "sean cuales sean las siglas"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha reivindicado este miércoles la libertad de expresión de los diputados del Parlament "sean cuales sean las siglas políticas bajo las que se cobijen", y ha cargado contra las sanciones impuestas por la Cámara catalana por incumplir el Código de conducta.

Lo ha dicho en el Debate de Política General (DPG) en la Cámara catalana una semana después de que AC apoyara retirar una sanción al portavoz de Vox, Joan Garriga, por llamar asesino al expresidente Lluís Companys y que, posteriormente, la formación de Orriols tildó de error de su diputada.

"Ustedes no son nadie para determinar qué textos implican o no implican odio, ni para interponer amonestaciones o multas económicas a quien ha sido elegido democráticamente en las urnas", ha sostenido Orriols, que ha pedido al presidente del Parlament, Josep Rull, que tome nota de cara a la modificación del Reglamento que se está abordando.

SANIDAD UNIVERSAL, PERO NO GRATUITA

Orriols ha criticado las listas de espera en la sanidad, de las que ha acusado "tanto a los inmigrantes ilegales como a los turistas sanitarios", y ha asegurado que el sistema está asediado por personas que no han contribuido a las arcas públicas.

"La sanidad pública debe ser universal, sí. No se puede dejar sufrir ni morir a nadie. Pero, ¿debe ser gratuita para todo el mundo? Rotundamente no", ha agregado.

ACUSA AL GOVERN DE MAQUILLAR LA REALIDAD

Por otra parte, ha cargado contra el "socialismo de etiqueta y mariscadas" que ha dicho que representa el Govern de Salvador Illa, a quien ha acusado de maquillar la realidad de Catalunya.

Respecto al conflicto educativo, que "los millones de euros públicos que el Govern destina a propaganda institucional no han sido suficientes para convencer a los docentes de que hay voluntad real de revertir la penosidad y peligrosidad creciente en la aulas".

Y ha concluido, sobre la escuela inclusiva, que la Administración ha encontrado la grieta perfecta para obviar su responsabilidad: "Esto suyo no es inclusividad, es desatención a los más vulnerables".