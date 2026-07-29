Orriols niega que influyera en la contratación de su hija como policía local de Ripoll (Girona)

Archivo - La alcaldesa de Ripoll (Girona) y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

GIRONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha negado este miércoles haber influido en la contratación de su hija como policía local y ha defendido que obtuvo "la mejor nota en un proceso de selección reglado" para una plaza de urgencia.

Lo ha dicho en una declaración ante los medios después de que el grupo de Junts per Ripoll haya pedido a Orriols delegar las competencias de la concejalía de Seguridad para evitar un "conflicto de intereses" tras la incorporación de su hija al cuerpo.

"El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo. Pero lo que les interesa no es el expediente que demuestra que no ha habido ningún tipo de trato de favor ni de interferencia. Lo que les interesa es hacer correr rumores", ha lamentado la alcaldesa.

Según ha explicado, se abrió una convocatoria de plazas por la urgencia ante la falta de efectivos para cubrir las bajas y el periodo vacacional: "Mi hija, que lleva tiempo estudiando para presentarse a las oposiciones de policía, se apunta como cualquier otro ciudadano mayor de edad".

Ha dicho que como alcaldesa no puede beneficiar ni perjudicar a nadie sirviéndose de su cargo: "Y es exactamente lo que he hecho. Mantenerme al margen del proceso de selección tal y como marca la ley", como dice que hace en todos los que se impulsan desde el consistorio.

Según ella, el proceso de selección ha sido impoluto, y ha criticado la propuesta de Junts de delegar competencias: "La policía local no cuelga de la concejalía de Seguridad e Inmigración como se piensa, sino directamente de alcaldía. ¿Qué quiere, que renuncie a la alcaldía? A mí de aquí sólo me echarán los ripollenses".