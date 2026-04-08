Óscar López anuncia una ronda Serie C de 100 millones de Sateliot para desplegar satélites

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ceo de Sateliot, Jaume Sanpere - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que Sateliot ha lanzado una ronda de financiación de Serie C de 100 millones de euros para desplegar su constelación de satélites.

Lo ha dicho este miércoles durante una visita a la sede de la empresa, acompañado por el ceo de la compañía, Jaume Sanpere, en la que ha añadido que Sateliot es "un proyecto estratégico" para el Gobierno.

López ha subrayado que Sateliot permite reforzar la conectividad satelital y fortalecer la soberanía digital española y europea, así como que son "proyectos reales y tangibles" que tienen un efecto real sobre la economía.

Ha explicado que la red de satélites de la empresa permite "llevar conectividad a zonas remotas" y dar cobertura tanto civil como militar.

El ministro ha añadido que el Gobierno "está muy orgulloso" de que todo el proceso de ensamblaje de los proyectos se hace en España.

FINANCIACIÓN

La ronda se ha planteado como 'equity', aunque con la posibilidad de incorporar una parte adicional de deuda, y está previsto que se cierre durante el próximo verano.

La voluntad de Sateliot es incorporar un 'lead investor' y la ronda está abierta a los actuales accionistas, y está previsto hasta un 50% de cofinanciación pública a través de 'match funding'.

López ha recordado que el Estado forma parte del accionariado de la empresa a través de Sepides (SEPI) y la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), con un 18,7% del total.

El capital se destinará al despliegue de 16 satélites que permitirán completar el caso de uso de IoT y actuar como demostrador de la tecnología 5G New Radio que incorpora voz, vídeo y datos.