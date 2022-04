Oscar Tusquets: "Sorprender es un valor en el arte, pero no el único"

Actualiza en 'Sin figuración, poca diversión' su primer libro de reflexiones sobre el arte

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto, escultor y ensayista Oscar Tusquets ha recuperado y actualizado en 'Sin figuración, poca diversión' (Tusquets) los textos recogidos en su primer libro, 'Más que discutible', y ha incluido la serie ideada y fotografiada por la escritora Eva Blanch bajo el título ArtwithOscar, en la que aparece junto a obras de arte.

En rueda de prensa este jueves en Barcelona, el arquitecto ha asegurado: "Sorprender es un valor en el arte, pero no el único", y ha añadido que autores como Johannes Veermer no sorprenden, pero sí que enamoran y deslumbran.

El arquitecto (Barcelona, 1941) ha señalado que se lleva más de un siglo de pretensión de sorpresa y si esta voluntad es "continua, se vuelve repetitiva".

En el libro, que porta por título el nombre del último capítulo de 'Más que discutible', el arquitecto recorre asuntos relacionados con el arte aportando conocimientos e ideas estéticas que defiende, como que la arquitectura y el diseño se rijan por la utilidad.

"Han pasado 30 años pero los textos continúan teniendo sentido", ha subrayado Tusquets, que ha dicho que ha revisado y vuelto a redactados, e incluido uno dedicado a Ricardo Bofill.

A los textos se suma la serie fotografiada por Eva Blanch, a las que aportan textos mínimos con "anécdotas que no están en Wikipedia", ha dicho Tusquets.

El arquitecto ha defendido que existen artistas a los que no les beneficia una antología de su obra, como en su opinión ocurre con Amedeo Modigliani y René Magritte, y que el dadaísmo fue un movimiento interesante, pero ya hace más de un siglo: "Sorprender es un valor en el arte, pero no el único".

"DICTADURA DEL ABSTRACTO"

Ha dicho que ahora, a diferencia de cuando se publicó el primer libro, "la dictadura del abstracto ha aminorado", y ha subrayado que se puede decir que Lucien Freud, Antonio López y David Hockney son grandes pintores.

En otro de los textos que recoge el volumen defiende la copia digna, poniendo como ejemplo la comodidad de ver un 'clon' de las 'Bodas de Caná' de Veronese en el refrectorio de San Giorgio Maggiore de Venecia -su emplazamiento original-- en lugar de una sala llena del Museo del Louvre.

Ha lamentado la masificación que se produce en los museos, ha alabado que el Centro Pompidou abriera los cuatro últimas días de forma ininterrumpida por la retrospectiva de Salvador Dalí --"a las 3 de la mañana no había nadie", ha dicho--

Sin embargo, Tusquets ha dicho que el capítulo "más escandaloso" del libro es el capítulo en el que recoge la teoría del profesor Miguel Usandizaga sobre 'Las meninas' y la versión más pequeña del National Trust inglés que se expone en la mansión Kingston Lacy.

BARCELONA

Preguntado por Barcelona, Tusquets ha defendido la Sagrada Familia, pero se ha mostrado crítico con algunas decisiones municipales como el tranvía por la Diagonal y la "traición" a la clarividencia de Ildefons Cerdà por parte del consistorio.

Ha afirmado que cuando el urbanismo de Barcelona estaba regido por Oriol Bohigas o Josep Acebillo se sabía quién era el responsable cuando no se estaba de acuerdo: "Ahora no lo veo. Se toman unas decisiones que me dejan desconcertado".