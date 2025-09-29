Ottone (Unesco) defiende a la cultura como palanca para reconstruir "en un mundo fracturado"

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, en el Mondiacult 2025 este lunes en Barcelona - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

La Unesco presentará en Barcelona una guía para la integración de la cultura en los sistemas educativos

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha defendido este lunes que, "en un mundo fracturado, la cultura se plantea, más que nunca, como una palanca que permite reconstruir, reparar y confiar".

Lo ha dicho durante la apertura del Mondiacult 2025, que se celebra en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), al que no ha podido asistir finalmente la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

Ottone ha insistido en la creencia de que la cultura es un bien público y que "hace falta más multilateralismo que nunca para la cultura", y ha reconocido a la ciudad de Barcelona, a la Generalitat y al conjunto de España su firme compromiso, dice, en este ámbito.

Además, defiende que "el deber de la cultura permanece", y que esto se plasma en el aumento de las ratificaciones de las convenciones culturales de Naciones Unidas, con casi 80 nuevas ratificaciones desde 2017.

Subraya la importancia económica de las industrias culturales y creativas, así como la creciente influencia de los centros urbanos: para él, Barcelona es "un ejemplo y confirma la integración sin precedentes de la cultura en los marcos de planificación del desarrollo".

"RECONCILIAR MEMORIAS"

Por otro lado, ha anunciado que la Unesco presentará en Barcelona una guía para "poder facilitar esa integración de la cultura en los sistemas educativos".

Ottone cree que la cultura podría permitir a los pueblos reconocer los vínculos, los patrimonios compartidos y las perspectivas de futuro y de reconstrucción, y que "desempeña un papel esencial para reconciliar las memorias".

"En un momento en que el mundo está experimentando grandes transformaciones y se plantean grandes interrogantes, seamos capaces de aprovechar aquello que nos vincula uno con el otro. Aquello que nos hace únicos, a la vez que nos abre a la diferencia", añade.