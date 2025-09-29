Ovación a la delegación palestina en el acto de inauguración de Mondiacult de Barcelona

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto de inauguración de la conferencia de políticas culturales Mondiacult de la Unesco ha ofrecido una ovación a la delegación palestina durante el discurso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Urtasun se ha referido a los "horrores y el genocidio" en Gaza, ha querido dar la bienvenida a la conferencia a la delegación palestina, y ha lamentado que el ministro de Cultura no se haya podido desplazar por tener la frontera cerrada.

"Queridos amigos palestinos, querido embajador que se encuentra hoy con nosotros en esta sala, acepten por favor y transmitan a su pueblo la solidaridad y el apoyo del país, del pueblo y del Gobierno que es su anfitrion hoy aquí en Barcelona", ha dicho.