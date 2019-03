Pablo Casado afirma que el CIS es "una auténtica vergüenza por falta de credibilidad"

Publicado 28/02/2019 13:41:01 CET

Defiende un debate cara a cara: "No entiendo que el señor Sánchez se oculte"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es "una auténtica vergüenza por falta de credibilidad".

"Es lo que quiere Ferraz", ha declarado a los medios antes de visitar el Mobile World Congress (MWC), el día en que se publica una encuesta del CIS --que arroja un récord de intención directa de voto con un 33% para el PSOE y da la segunda plaza al PP con un 16,7%--.

Y ha insistido en pedir a Sánchez un debate cara a cara durante la campaña electoral, alegando que se ha hecho en toda la historia de la democracia española y que no hacerlo sería "hurtar el derecho a los españoles de saber cómo confrontan el debate público las dos alternativas que pueden ser Presidencia".

"No entiendo que Sánchez no lo acepte. Yo luego podré debatir en otros formatos, a cuatro, a cinco o a tres, pero creo que hay que hacer un cara a cara como siempre se ha hecho en la décadas de democracia, y no entiendo que el señor Sánchez se oculte o le dé miedo", ha remarcado.

Preguntado por las declaraciones del líder de Cs, Albert Ribera, que reprocha una tendencia al bipartidismo a quienes abogan por un cara a cara, ha respondido que "puede haber un debate a cuatro y a cinco, pero siempre en todos los países tiene que haber un cara a cara".