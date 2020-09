Pacheco afea que la administración no pueda cerrar empresas que incumplen medidas anti Covid

Reclama garantizar los ERTE "de manera estructural" más allá de la pandemia

El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha afeado que ninguna administración tenga la capacidad de cerrar aquellas empresas que incumplen las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar el contagio de coronavirus en los centros de trabajo.

"No hay quien cierre una empresa en caso de incumplimiento de medidas del Covid. No la cierran (las consellerias de) Salud ni Trabajo porque sus mecanismos de actuación sancionadores no están previstos para una situación de pandemia", ha expuesto en una entrevista de Europa Press.

Ha criticado que aún no se haya aprobado un decreto que resuelva esta "deficiencia" después de todos estos meses, ni a nivel estatal ni en Catalunya, por lo que solo se ha podido actuar con multas contra empresas por incumplir medidas.

"Tiene que haber la capacidad administrativa para poder cerrar y darle carácter sancionador al incumplimiento. Si no, todas las medidas preventivas pueden tener una fuga que, en el caso de una pandemia de estas características, son focos de contagio que hacen que el resto de la economía y la sociedad suframos las consecuencias porque estas irresponsabilidades no están bien controladas", ha sostenido.

Ha avisado del peligro que supone que algunas compañías no respeten las nuevas medidas, como se vio con la recogida de la fruta en Lleida, y que algunas lleguen a prohibir que sus trabajadores se aíslen cuando dan positivo y les amenacen con despedirlos: "Estas cosas pasan, aunque no sean las que más pasan".

ERTE

Pacheco ha reclamado garantizar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "de manera estructural" más allá de la pandemia, para acompañar en procesos de transformación de sectores productivos, como la digitalización y el cambio hacia la economía verde.

El líder sindical ha defendido que los expedientes temporales son "una de las mejores soluciones" que ha habido para afrontar la crisis del coronavirus y pueden servir para asegurar que las transiciones hacia nuevos modelos son justas y no se dejen atrás a los trabajadores cuando las compañías reorientan sus actividades.

"Esta gente no puede quedarse por el camino mientras las empresas se reinventan. Tienen que tener una cobertura, que se puede cubrir con un sistema como el de los ERTE", y ha llamado a pactar las nuevas condiciones económicas para organizaciones y empleados bajo las que se podría acceder a los expedientes temporales.

Antes de alcanzar un nuevo consenso sobre la concepción de los ERTE, Pacheco ha pedido alargar la vigencia de los planteados para dar respuesta al parón del Covid-19 hasta finales de este año.

POSIBLES ERE EN OTOÑO

La nueva crisis está también empezando a dejar los primeros expedientes de regulación de empleo (ERE): "Comenzamos a tener la preocupación de que empiezan a saltar las alertas".

Además, ha explicado que el parón por el coronavirus ha coincidido con los cambios que se estaban empezando a dar en los modelos productivos y ha augurado que será en otoño cuando se vea si los ERTE se acaban convirtiendo en ERE.

SEPTIEMBRE: "SE HA HECHO MUY MAL"

Pachecho ha criticado que la previsión de la vuelta a las escuelas y los centros de trabajo de cara a septiembre "se ha hecho muy mal", sin una idea clara de cómo enfocarla y qué restricciones se necesitan para frenar la expansión del Covid-19.

"Vamos muy tarde", ha resumido Pacheco, que ha remarcado que agosto tendría que haber servido para anticipar todos los problemas que empezarán a surgir estas semanas.

Sobre la conciliación de las familias que tengan que cuidar de menores por coronavirus, ha planteado un permiso retribuido, a diferencia de las posiciones manifestadas por UGT de Catalunya y Pimec, que han abogado por establecer bajas laborales.

"Dejemos a las arcas de la Seguridad Social tranquilas, que ya sufren; vayamos a los Presupuestos Generales (del Estado) y creemos una prestación", ha reclamado.

PRESUPUESTOS

Por todo eso, ha reclamado a los partidos los acuerdos necesarios que permitan unas nuevas cuentas, tanto en el Congreso como en el Parlament: "Este año no nos podemos permitir el lujo de no tenerlos".

"La situación económica es muy, muy complicada, y requiere que todos los recursos que se están poniendo encima de la mesa estén a disposición de los canales que lleguen después a la economía real. Y estos recursos vienen de la UE y de los presupuestos", ha advertido.

Y ha confiado en que se puedan llegar a aprobar los Presupuestos catalanes, pese a que lo ve más complicado que los PGE, con un Govern que está en "campaña electoral sin convocar la fecha de las elecciones desde hace ya unos cuantos meses".

"Hay que aclarar de una vez cuál es el futuro estable a medio plazo del próximo Govern", ha exigido.