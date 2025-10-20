Pacma critica la "falta de información" del Ayuntamiento de Lloret (Girona) sobre maltrato animal

GIRONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma en Girona ha presentado ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de la Generalitat una queja en la que critica "la falta de información y de respuestas claras" del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) a sus solicitudes sobre presuntos casos de maltrato animal.

Según explican en un comunicado este lunes, la coordinadora provincial de Pacma, Aitziber Sáez de Buruaga, había solicitado explicaciones al consistorio sobre "los casos de unos burros, un perro desaparecido decomisado al okupa de Can Buch, y otros casos de perros en situaciones de abandono y con claras vulneraciones de las normativas de bienestar animal".

Fuentes del consistorio han asegurado a Europa Press que están "en permanente contacto" con Sáez de Buruaga y que se hace seguimiento de las diferentes denuncias que les hacen llegar, textualmente.