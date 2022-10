Paco Sierra defiende su compromiso con Cs: "Nunca he militado en otro partido ni pienso hacerlo"

Asume discrepancias con Guilarte sobre la configuración del grupo

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra, ha defendido este jueves su compromiso con el partido después de que le haya abierto un expediente de expulsión: "Nunca he militado en otro partido ni pienso hacerlo", ha declarado a Europa Press.

Cs ha abierto este expediente al concejal por registrar un escrito en el consistorio con el que "pretende autoproclamarse presidente y cambiar así la configuración del grupo", ha informado la formación en un comunicado, en el que también asegura que Sierra se ha intentado integrar en otras listas de cara a las elecciones municipales de 2023.

Ante este anuncio, el concejal ha explicado que su intención ha sido dar un impulso al grupo reconfingurándolo para que funcione mejor y que esto implica el cese del coordinador del grupo: "No es un golpe de estado".

Ha detallado que comunicó su postura el lunes a la presidenta del grupo, Luz Guilarte, y que ella, al no estar de acuerdo, sometieron a votación la distribución de los cargos, que también pasaba por que Guilarte dejara de ser presidenta y asumiera el cargo Sierra, y que la concejal Noemí Martín fuera la portavoz.

El resultado de la votación fue mayoría para Sierra y Martín, ante la negativa de Guilarte, y presentaron un escrito a Secretaria: "El partido lo ve como un golpe de estado. Noemí y yo entendemos que es el ejercicio democrático, que funciona por mayoría".

ABIERTOS A NEGOCIAR

A pesar de eso, Sierra ha afirmado que tanto él como Martín están abiertos a negociar con Guilarte para que "vuelva a ser presidenta" conforme el funcionamiento que defienden, respetando las decisiones por mayoría y con un nuevo equipo, ha precisado.

Sobre su expediente de expulsión, ha explicado que no lo ha recibido y considera que no tendrá recorrido jurídico: "Si al final hay un expediente, ya tendré los mecanismos que me asistan para defenderme".