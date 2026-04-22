El Pacte Industrial y Aemes defienden la movilidad sostenible como motor de desarrollo industrial

Una de las mesas redondas de la jornada - AEMES

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau Macaya ha acogido este miércoles la jornada 'Un nuevo marco para la movilidad sostenible', organizada por Aemes Smart y el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, donde se ha abordado el impacto en el desarrollo industrial y territorial de las nuevas formas de movilidad.

El acto, que ha contado con el apoyo de la Fundación 'la Caixa, ATM, AMB, la Oficina Zero de Aeball y Fòrum Indústria de la Mobilitat Sostenible del Pacte Industrial, tiene el objetivo de "consolidar una plataforma estable de reflexión, colaboración y acción compartida entre los distintos agentes implicados", informan los organizadores en un comunicado conjunto.

En la sesión se ha puesto de relieve que la transformación de la movilidad no se puede entender únicamente desde la perspectiva de la oferta, sino que es imprescindible impulsar también la demanda de soluciones sostenibles.

"Este elemento es clave para acelerar el desarrollo y la consolidación del ecosistema industrial de la región metropolitana de Barcelona, un entorno altamente dinámico e innovador que ya está generando respuestas concretas a los nuevos retos de movilidad", afirman.

El acto ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo del vicepresidente de Aemes Smart, Jordi Gazo, y el coordinador gerente del Pacte Industrial, Carles Rivera, seguida de la directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Susi López, que ha ofrecido una ponencia sobre la nueva ley y el marco normativo de la movilidad.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Gazo ha destacado que "en un momento en el que la transición energética y la descarbonización del transporte son una prioridad" y considera que es imprescindible que todos los actores implicados trabajen alineados y con una visión compartida.

Rivera ha señalado que existe "el objetivo compartido de que la movilidad sostenible no sea sólo una exigencia normativa, sino una auténtica palanca de transformación económica, territorial y social", y ha afirmado que los ayuntamientos y las administraciones de proximidad son una pieza clave.

MESAS REDONDAS

La jornada ha incluido dos mesas redondas, una centrada en soluciones para adaptar las empresas a la nueva normativa, con representantes de Seat & Cupra, Eurecat, Floox, BBVA y Boehringer Ingelheim, y una segunda sobre los retos y estrategias de las administraciones locales para mejorar la movilidad laboral, con la participación de la Diputación de Barcelona AMB, los ayuntamientos de Granollers y de L'Hospitalet de Llobregat.

Además, se ha presentado el nuevo Plan Director de Movilidad (pdM) 2026-2031 y el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030, destacando las oportunidades que estos instrumentos ofrecen en el tejido empresarial.

La jornada ha finalizado con un resumen y líneas de acción a futuro por parte de la directora de Aemes Smart, Neus Olea.