El padre que destapó el caso Maristas dice que el exprofesor acusado de abusos lo "contará todo"

Publicado 26/03/2019 11:46:26 CET

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre que destapó el caso Maristas de presuntos abusos en varios colegios, Manuel Barbero, ha explicado este martes a las puertas de la Audiencia de Barcelona que el acusado, el exprofesor de gimnasia Joaquín Benítez, le ha dicho que lo "contará todo".

En declaraciones a los medios, Barbero ha explicado que se ha encontrado con Benítez en una esquina de la Audiencia y que le ha llamado por su nombre y le ha pedido que se acordara de la conversación que mantuvieron sobre que "llegado el momento, pues hablaría y contaría toda la verdad de si Maristas sabía o no sabía" la existencia de los abusos y si había más profesores que los hubieran cometido.

"Hoy me ha confirmado que sí, que en la Audiencia hoy hablará y contará todo", ha declarado Barbero, antes del inicio de la sesión en la que está prevista este martes la declaración del exprofesor acusado, después de una testigo y la práctica de la prueba pericial.

Barbero también ha explicado que Benítez le ha intentado dar la mano pero que él se ha negado: "Le he dicho que no, que por favor que no se acerque".

El padre de una de las víctimas ha recordado que por lo que decía el acusado y por lo que decían los afectados "presuntamente Maristas está implicado" en los casos de abusos, y ha señalado que hay multitud de declaraciones ante los Mossos d'Esquadra en este sentido.

Si la sentencia recoge esta presunta implicación, ha indicado que estudiarán nuevas acciones legales.