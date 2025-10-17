La Paeria de Lleida aumentará la inversión en seguridad en 1 millón de euros los próximos dos años

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde y regidora de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, en la reunión con mandos de la Guàrdia Urbana - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida destinará un millón de euros más a reforzar la seguridad en la ciudad en los próximos dos años, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha manifestado que el consistorio destinará un millón en 2026 y 2027 a garantizar entornos más seguros, inteligentes y eficientes gracias a la implementación del Plan Integral del Centro Histórico y del Plan de Transformación urbana de los barrios de la primera corona de la ciudad.

El Plan Integral del Centro Histórico prevé actuaciones por valor de 350.000 euros para avanzar en la implantación de sistemas de videovigilancia, con la instalación de nuevas cámaras con lectores de matrículas y detección del movimiento, e incide en aspectos vinculados a la seguridad, como nuevos dispositivos de inteligencia artificial o la iluminación, que se renovará y mejorará en zonas de baja visibilidad.

El Plan de transformación urbana se centrará en los barrios Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, Rambla de Ferran-Estació, Noguerola y Príncep de Viana-Clot y se prevén actuaciones por valor de 700.000 euros para aplicar nuevas tecnologías e inteligencia artificial para reforzar la protección, vigilancia y prevención en estas zonas.

El Ayuntamiento ya había aumentado la inversión en seguridad hasta los 19,3 millones de euros en 2025 y Larrosa ha añadido que actualmente está en proceso de licitación el nuevo contrato para la implementación de nuevas tecnologías y de seguridad inteligente para el sistema de diálogo competitivo.