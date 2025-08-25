La Paeria de Lleida se personará como acusación particular en casos de agresión con arma blanca

Archivo - El Ayuntamiento de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA - Archivo

LLEIDA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida se personará como acusación particular en los casos de agresión con arma blanca que se produzcan en la ciudad, ha anunciado en un comunicado este lunes.

El gobierno municipal lo ha comunicado tras la detención de dos personas por su presunta implicación en un episodio con armas blancas en la calle Boters, en el centro histórico de Lleida, este fin de semana.

El alcalde accidental, Carlos Enjuanes, ha manifestado que "no puede ser que situaciones que mayoritariamente se producen entre miembros de un mismo entorno grupal impacten directamente contra la opinión pública y la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía".

Ha añadido que desde el consistorio confían en las investigaciones policiales y ha anunciado que se reunirá el martes con el comisario de los Mossos d'Esquadra en la región de Ponent y el miércoles con los responsables de la Federació d'Hostaleria para valorar los episodios en el entorno de los locales de ocio nocturno.

Enjuanes ha pedido a los órganos judiciales que actúen con contundencia: "En Lleida quien la hace la paga y no permitimos que nadie altere la convivencia en la ciudad".