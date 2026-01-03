La Paeria de Lleida tiene "a punto" el dispositivo de Protecció Civil ante la alerta por nieve

Recomendaciones municipales - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida tiene "a punto" el dispositivo de Protecció Civil ante la alerta por nieve, que se prevé en diferentes puntos de Catalunya a cotas bajas desde el domingo por la tarde hasta el lunes a mediodía (en la zona de Lleida se prevén nevadas débiles y dispersas), informa este sábado en un comunicado.

Desde Protecció Civil, junto a la Guardia Urbana y los departamentos de Acción e innovación Social y Agenda Urbana, se sigue la evolución meteorológica para garantizar la movilidad, la seguridad de peatones y tráfico, y la normalidad de los servicios.

El protocolo prevé eliminar la nieve de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, en puentes y pasarelas, y en puntos críticos en caso de nevada como las calles Salmerón, Baixada de l'Audiència, Baixada Santa Marta, Cavallers, la Palma, Canyeret y Llibertat, entre otras.