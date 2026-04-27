El País de Demà pide "consensos de país" en educación y un consejo catalán elegido por el Parlament

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio Pia Balmes, que la nueva normativa del Govern convertirán en espacio libre de humo, a 23 de septiembre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). r. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El País de Demà, asociación de la sociedad civil que aglutina empresarios, profesionales y académicos, reclama "consensos de país" en educación y crear un consejo catalán independiente, nombrado por el Parlament y con un mandato superior a los ciclos políticos y electorales.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, avisan de que cualquier reforma educativa que dependa de los gobiernos de turno está condenada al fracaso: "Sin continuidad de 20 años, las medidas no se consolidan y los resultados nunca llegan".

Dada la magnitud del cambio que defienden, piden crear el Consell Català de l'Educació con personas de reconocido prestigio e independencia política, miembros de la sociedad civil, sin participación de la administración, nombrados por el Parlament, y que actúen con "autonomía" respecto al Govern y de intereses particulares.

Entre sus funciones estaría definir las prioridades estratégicas y las necesidades de intervención del Govern en el ámbito de la innovación del sistema educativo de Catalunya.

Para los impulsores del documento, la educación muestra actualmente dificultades para garantizar ser un pasaporte hacia el bienestar económico y la integración social y ello, junto con la aparición de la IA, consideran que exige rediseñar el sistema completamente.

El documento propone 93 acciones a implantar a través de un plan de acción que ponga las bases y un conjunto de medidas al alcance de la Generalitat a corto plazo (12-18 meses); una fase de transformación estructural (18-36 meses) y otra de consolidación (3-5 años) que debería lograr "una mejora sostenida en los resultados Pisa, una adaptación al mercado laboral y la integración obligatoria de competencias digitales y la IA en todos los ciclos".

EDUCACIÓN OBLIGATORIA

La etapa de la educación obligatoria recomiendan que sea un "primer paso" en la formación de los jóvenes a lo largo de su vida e incorporar el conocimiento científico, cultural y la IA en todas las etapas del sistema; revisar los planes de estudios y currículos con un mayor enfoque multidisciplinar; orientar a los niños según sus potencialidades y generar incentivos positivos para el estudio en todas las etapas y de manera individual.

También apuestan por crear una evaluación independiente fuera del control político directo; por una formación contínua de los docentes y aumentar los requisitos de inglés; por una mayor autonomía de los centros educativos, y por atender el reto de la innovación digital y la IA.

En la educación superior (grados de FP y universitarios), detectan el abandono escolar como un reto a abordar; apuntan que Catalunya está "muy por debajo" de la demanda laboral y media europea de población con titulación professional; defienden que la FP debe ser más atractiva y mejor conectada con la realidad productiva y piden acelerar la generalización de la formación en modalidad dual.

Además, advierten del desajuste entre la oferta de graduados universitarios y la demanda existente; piden tener en cuenta la motivación profesional a la hora de ejercer una profesión y que las pruebas de acceso, además del expediente, incluya un mecanismo cualitativo para valorarlo.

También sitúan como un problema "la insuficiente proximidad" entre las universidades y las organizaciones donde posteriormente trabajan los titulados así como la vinculación de los profesores de FP y de grado al mundo profesional.

DOCENTES

Los docentes centran otro de los capítulos del documento, donde advierten de que están "perdiendo peso" y que debe haber un nivel de exigencia coherente con la responsabilidad que ejercen, que garantice una base sólida de conocimientos y una polivalencia mínima imprescindible.

Defienden reautoritzar al docente como referente intelectural y autoridad pedagógica; definir su estatus professional, determinando la política de condiciones laborales y las responsabilidades de las diversas categorías profesionales, y reflexionar sobre el proceso formativo de los maestros y sobre la necesidad de una constante actualización.

FINANCIACIÓN

"Aumentar los recursos sin cambiar el modelo ni la gestión no mejora los resultados", avisan en el documento, donde aseguran que en Catalunya, pese a disponer de presupuestos más altos, no hay mejoras significativas.

Así, recogen que, una vez implantadas las medidas que se recomiendan, se considere invertir el 6% del PIB en educación, tal y como recomienda la Unesco.