El Palau Güell de Barcelona ofrecerá conciertos en su azotea las noches de los jueves este julio

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palau Güell de Barcelona ofrecerá conciertos en su azotea las noches del los jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, ha explicado la Diputación de Barcelona en un comunicado este viernes.

Cada velada incluye un concierto a cargo de una banda con un estilo diferente, desde el jazz hasta la rumba o el rhym'n and blues: el 7 de julio actuará Alba Armengou Quartet, el 14 Set de Rumba, el 21 Eva Fernández y el 28 Koko Jean and The Tonics.

Antes de cada concierto los visitantes harán una visita a los espacios más destacados de esta vivienda urbana que el industrial Eusebi Güell encargó al arquitecto Antoni Gaudí.