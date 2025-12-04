El Palau de la Música Catalana ofrecerá 28 conciertos especiales en su programación de Navidad

Foto de familia, en la que aparecen Martina Ribalta, responsable de estrategia de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, Jordi Cos, presidente de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, Òscar Lanuza, gerente de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, Glòria Coma, director - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana ofrecerá 28 conciertos especiales, como el Concert de Sant Esteve y el 'Oratori de Nadal' de Bach, en el marco de su programación de Navidad, ha informado en un comunicado este jueves tras la rueda de prensa donde ha dado los detalles.

El Concert de Sant Esteve, que será el 26 de diciembre, llega a su 112 edición, cuenta con 350 cantores y se podrá seguir en directo por la plataforma Palau Digital, 3Cat, Catalunya Música y Catalunya Ràdio.

Será el primer concierto de Xavier Puig como director del Orfeó Català y durante el espectáculo los directores corales saldrán sucesivamente al escenario y dirigirán a las formaciones respectivas, y serán el director del Cor Jove, Pablo Larraz; la directora del Cor de Noies, Montserrat Meneses; y la directora del Cor Infantil, Glòria Coma i Pedrals, entre otros.

Otro concierto esperado es el 'Oratori de Nadal' de Bach, que tendrá lugar el 19 de diciembre y cuenta con el Cor de Cambra del Palau, la formación Il Gardellino y la dirección de Christoph Prégardien: se trata de una selección de 4 de las 6 cantatas que conmemoran las diferentes festividades litúrgicas de Navidad.

Esta cita contará con las voces solistas de la soprano Alison Lau, la contralto Martina Marioni, el tenor David Fischer y el barítono Micha Mateus y forma parte de la gira del Cor de Cambra del Palau de este diciembre, que con esta obra visitará Amberes, Amsterdam, San Sebastián, Pamplona y Santander a lo largo del mes.

OTROS CONCIERTOS

También de Bach, destaca el concierto 'Cantates de Nadal' --el 16 de diciembre--, con la soprano Núria Rial y la formación Café Zimmerman bajo la dirección de Pablo Valetti; y 'Un Nadal català' --el 15-- con el Cor Pedrell dirigido por Esteve Costa.

Continúa la colaboración con la Orquestra Simfònica del Vallès, que ofrecerá 22 conciertos, y destacan 'El Messies' de Händel el 14 de diciembre y 11 de enero; 'Les quatre estacions' de Vivaldi el 20 y 22 de diciembre y 10 y 11 de enero; 'La Nit de Nadal' de Joan Lamote de Grignon el 21 de diciembre'; y 'El Trencanous' de Chaikovski, el 25 de diciembre y el 3, 4 y 10 de enero, entre otros.

La directora Isabel Rubio volverá para dirigir el Concert d'Any Nou, en esta ocasión con 7 conciertos --28 y 31 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero-- y cerrará la programación navideña el homenaje a Williams y Zimmer, el 6 de enero.