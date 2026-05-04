El Palau de la Música dedica su temporada 2026-27 a la paz con una programación de 369 conciertos

Archivo - Fachada del Palau de la Música Catalana en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana tendrá la paz como hilo conductor de su temporada 2026-2027, y conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, los 200 años de la muerte de Ludwig van Beethoven y los 300 del estreno de la 'Pasión según San Mateo' de Johann Sebastian Bach, en una programación de 369 conciertos.

La programación contará con batutas como Teodor Currentzis, Simon Rattle y Klaus Mäkela, la Orquesta del Festival de Bayreuth (Alemania) y voces como las de Nadine Sierra, Cecilia Bartoli y Juan Diego Flórez.

En la rueda de prensa de presentación, el presidente del Palau de la Música, Joaquim Uriach, ha subrayado que "en un mundo marcado por los conflictos, la música tiene que ser lugar de refugio, conciencia y encuentro", ha dicho que hablar de la paz no es retórica en el caso del Palau, y ha destacado la vocación de la institución para proyectar valores universales.

Del total de 369 conciertos con los que contará la temporada del Palau de la Música, que son 10 más que la temporada anterior, 212 son conciertos de programación propia y 157 son escolares y familiares, y el presupuesto es de 6.115.000 euros.

Entre la programación, Uriach ha destacado la colaboración con el Festival de Perelada y la Orquesta del Festival de Bayreuth, y ha dicho que este diálogo entre el Palau y Bayreuth es "un gesto cultural de primer nivel europeo".

OCHO CONCIERTOS SOBRE CASALS

El director general del Palau, Joan Oller, y el director artístico, Mercedes Conde, han detallado la programación del coliseo que se abrirá con un concierto inaugural dedicado a Casals, que reunirá al violonchelista Pablo Ferrández, el Quartet Casals, la Escolania de Montserrat, el Orfeó Català y la Orquestra Simfònica del Vallès e incluirá la 'Novena Sinfonía' de Beethoven.

El Palau de la Música dedicará un total de ocho conciertos a Casals, destacando la recuperación de la pieza 'El misteri de Sant Pere Ursèol', "nunca tocada" en Barcelona, y se repasará tanto su faceta como solista como la de compositor.

La conmemoración de Beethoven incluirá la integral de sinfonías, un proyecto impulsado por BCN Clàssics que brindarán la Staatskapelle Dresden y Daniele Gatti, o la 'Missa Solemnis', con Jordi Savall, y la de Bach contará con tres interpretaciones de 'Pasión según San Mateo', dirigidas por Simon Rattle, Teodor Currentzis y Václav Luks.

La programación celebrará también el centenario del nacimiento de la pianista Rosa Sabater y de los directores corales Oriol Martorell y Manel Cabero.

Precisamente, los coros tendrán una centralidad en la programación del Palau de la Música: uno de los proyectos más significativos será la gira con el director Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Nueva York para presentar 'En la transmigración de las almas' de John Adams, y el Cor Jove cumplirá 40 años.

La programación de los ciclos Palau 100, Palau Òpera, Palau Grans Veus y los conciertos extraordinarios, como ya presentó la institución, contarán con directores como Currentzis, Rattle, Josep Pons y John Eliot Gardiner y voces como las de Nadine Sierra, Cecilia Bartoli y Lang Lang, Juan Diego Flórez y René Papé.

La institución contará con ciclos como Palau Cambra, en el que destaca el concierto de Amatis Trio junto al cantante Thomas Quasthoff; el Palau Piano, con la francesa Arielle Beck, de 17 años, y el Palau Fronteres, que incluirá un homenaje a Raimon y un concierto de Salvador Sobral.

PROYECTOS DE LARGO RECORRIDO

El Palau de la Música iniciará esta temporada cuatro proyectos de largo recorrido: las óperas de Henry Purcell con el Cor Jove de l'Orfeó Català; la integral de los cuartetos de cuerda de Dmitri Chostakovich con el Quartet Gerhard; la integral de las 'Sonatas para piano' de Wolfgang Amadeus Mozart con Christian Blackshaw, y la integral de obra para órgano de Bach con Juan de la Rubia, que tendrá lugar en el oratorio de Sant Felip Neri de Barcelona.

El Palau contará como compositores invitados con Eric Whitacre, uno de los referentes en la composición coral, Agustí Charles y Marian Márquez, recuperará la obra del compositor y organista del siglo XVIII Antoni Soler y tendrá como autores invitados a la ilustradora Agnes Jonas, el poeta Manuel Forcano y el artista plástico Lluís Cera.