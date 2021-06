El Palau de la Música estrenará mundialmente una obra del compositor John Williams

También estrenará una pieza compuesta por Marc Timón en homenaje al célebre compositor

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana de Barcelona estrenará mundialmente este lunes 'Preludio para piano y orquesta' del compositor John Williams, dentro de un programa en el que se repasarán sus bandas sonoras en un concierto dirigido por Marc Timón con la pianista Gloria Cheng y la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).

En rueda de prensa telemática, el director de orquesta y compositor Marc Timón ha explicado que el 'Preludio para piano y orquesta' es "un caramelo para tocar", y que también se estrenará a nivel europeo el 'Scherzo para piano y orquesta'.

Además, el programa contiene piezas compuestas por el propio Timón, incluido el estreno de la pieza dedicada a Williams 'The Beacon. Tribute to John Williams', así como una selección de las bandas sonoras más conocidas de Williams como 'ET', 'Star Wars', 'La lista de Schindler' y 'Parque jurásico'.

Timón ha señalado que el 'Preludio para piano y orquesta' tiene "cambios constantes, juegos endemoniados" y se produce un diálogo constante entre piano y orquesta en una mezcla curiosa con tintes cinematográficos.

El director de orquesta ha explicado que recientemente ha podido hablar con Williams sobre la pieza --"me sentí como un niño con los Reyes Magos"-- en una conversación muy agradable, ha subrayado que es muy exigente y que en el Scherzo --que ya se estrenó en China-- ha querido introducir cambios en la interpretación.

Ha subrayado que para él Williams es uno de los grandes compositores del siglo XX, a quien el fenómeno de la música compuesta para cine "ha eclipsado" su faceta de compositor de música clásica, que ha escrito para todo tipo de formación y de gran calidad, en lo que ha calificado de injusticia.

Timón ha celebrado poder interpretar música de Williams con la "pianista fetiche" del compositor Gloria Cheng, que fue una de las artífices que ha permitido el estreno de la pieza con su dirección y en Barcelona, y ha subrayado la actividad de Williams a sus casi 90 años.

SARDANAS

Ha dicho que el programa de Barcelona es un concierto de música de cine pero también de clásica, que "a veces están emparentadas si están bien escritas", y ha recordado que Williams le ha influido incluso a la hora de escribir sardanas.

El gerente de la OSV, Oscar Lanuza, ha asegurado que es un repertorio "muy exigente" para la orquesta, y la pianista Gloria Cheng ha subrayado el placer por estrenar en el Palau de la Música y ha considerado maravilloso el preludio compuesto por Williams.

La presidente del Orfeó Català, Mariona Carulla, ha destacado que se trata de un concierto "muy diferente", y la directora artística del Palau, Mercedes Conde, ha enfatizado que no es un concierto de bandas sonoras al uso y supone un homenaje a Williams en todas sus facetas.