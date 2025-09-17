Pané anuncia la mejora del servicio de urgencias del Hospital de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Olga Pané, ha anunciado la mejora de los servicios de urgencias del Hospital Universitari de Terrassa (Barcelona), con la que se prevé pasar de 2 a 6 los boxes destinados a pacientes de salud mental, entre otros aspectos.

Lo ha dicho este miércoles en una visita al centro barcelonés después de que el 22 de agosto una mujer se suicidase en sus instalaciones, y ha fijado en octubre el inicio de las obras, reza el Govern en un comunicado.

La reestructuración del servicio de urgencias pretende dar respuesta al incremento de las urgencias generales y también al aumento de las urgencias de salud mental, al alza desde 2020 según el Departamento.

Además de los nuevos boxes, también habrá un espacio reservado a pacientes frágiles y crónicos, ha explicado Pané, que ha señalado que "estos proyectos ya venían desarrollándose desde hace tiempo y se consolidarán ahora a finales de año".

Asimismo, ha augurado que estas actuaciones "mejorarán las urgencias generales y especialmente las de salud mental, sobre todo en cuanto a los espacios que utilizarán los pacientes".