Pané se fractura el peroné en un accidente doméstico y Dalmau asumirá sus funciones

Archivo - La consellera de Salud, Olga Pané, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha sufrido un accidente doméstico a consecuencia del cual se ha fracturado el peroné y será el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien asuma sus funciones durante su recuperación.

Así lo ha informado el departamento de Salud en un comunicado este domingo.

Dalmau ya asumió las funciones de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, durante su baja médica.