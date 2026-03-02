Pané visita el 4YFN con 86 iniciativas tecnológicas de salud catalanas, un 2% más que en 2025

La consellera de Salud Olga Pané en el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilion - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha visitado el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilio en el 4YFN, que se celebra con motivo del Mobile World Congress (MWC) inaugurado este lunes y donde se presentan 86 iniciativas de salud catalanas, un 2% más que en 2025.

En esta edición del 4YFN, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 5 de marzo, las startups vuelven a ser el núcleo central de la representación catalana en salud, con 64 empresas que representan el 74% del total, informa el departamento en un comunicado.

"Esta presencia reforzada se enmarca en un ecosistema que, según el Informe de la BioRegión de Catalunya 2025, cuenta con 464 startups activas y 168 spinoffs creadas desde 2016, en un contexto de expansión sostenida del tejido empresarial, que suma ya 1.650 empresas (+20%)", explican.

La Conselleria destaca el perfil "especialmente emergente de muchas participantes" en esta edición, siendo 2023 el año medio de fundación en un rango que va de 2015 a 2026; la participación catalana en el 4YFN también incluye entidades públicas y privadas, proyectos de investigación y proveedores de servicios especializados en salud, que representan cerca del 26% del total.

ACTIVIDADES

En su recorrido por el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilion', liderado por Biocat y la Fundación TIC Salud y Social, ha conversado con los agentes involucrados en impulsar la proyección internacional de la tecnología catalana en materia de salud -- inversores, corporaciones, hospitales e instituciones de todo el mundo--.

El pabellón cuenta con la participación de 16 startups de salud catalanas de alto impacto que presentarán soluciones disruptivas en ámbitos como el digital health -con la inteligencia artificial (IA) como principal protagonista-, el diagnóstico avanzado, la ciberseguridad o la robótica asistencial.