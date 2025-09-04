Paneque afirma que están "cumpliendo con los plazos" del nuevo Hospital Trueta de Girona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque, visita el Hospital Josep Trueta de Girona - GENERALITAT

GIRONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque, ha visitado el Hospital Josep Trueta de Girona y ha asegurado que están "cumpliendo con los plazos" del nuevo equipamiento.

En cuanto al proyecto urbanístico, el Govern está analizando la documentación reciente de la aprobación puntual del Ayuntamiento de Girona, según ha informado este jueves en un comunicado.

"En las siguientes semanas veremos qué Comisión Territorial de Girona podrá atender y dictaminar sobre esta modificación", ha detallado Paneque.

Sin embargo, la consellera ha asegurado que la fase del concurso de ideas sigue vigente, "con la previsión de que finales de este año 2025 se pueda conocer el proyecto ganador".

A su juicio, "la buena calidad asistencial del Trueta tiene mucho que ver con la calidad profesional" del hospital, por lo que es muy importante que las instalaciones actuales se mantengan a un buen nivel.

"El nuevo Campus de Salud en la Región Sanitaria Girona es una deuda histórica que han tenido diferentes gobiernos de la Generalitat con la demarcación de Girona", ha señalado.