Paneque afirma que el piloto para incorporar Mossos en escuelas viene de la comunidad educativa

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que el plan piloto para incorporar a Mossos d'Esquadra en algunas escuelas catalanas "viene de la propia comunidad educativa y del propio sector de la educación", y lo ha definido como una medida innovadora de adhesión voluntaria.

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en alusión al plan piloto para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

Paneque ha asegurado que el objetivo de esta medida es mejorar preventivamente "diferentes conflictos que se puedan producir en el ámbito de una escuela o de un instituto", y ha insistido en que se aplicará en institutos en que la dirección haya decidido adherirse de manera voluntaria.

La portavoz ha pedido prudencia y esperar al desarrollo del proyecto piloto, para que las direcciones de los centros puedan hacer una "evaluación de retorno", al ser preguntada por las críticas de los grupos parlamentarios a esta medida.

Paneque ha sostenido que "con toda seguridad" las direcciones de los centros en los que se hará la prueba piloto se han adherido voluntariamente al plan.