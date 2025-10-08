Paneque afirma que los pisos de la propuesta de VPO tendrán una media de 90 metros cuadrados

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este miércoles que los futuros pisos la propuesta de viviendas de protección oficial (VPO) planteada en sede parlamentaria por el presidente Salvador Illa tendrán una media de 90 metros cuadrados.

Así lo ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press tras la propuesta de Illa en la primera sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament de este martes para construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, y, de estas, se prevé que entre el 40% y el 50% sean de protección oficial.

"No debemos imaginar un modelo asiático de grandes edificios ni de grandes concentraciones, sino con el modelo actual, pero aprovechando algunas densidades que en estos momentos estaban calculadas por pisos con unos metros cuadrados que podemos reducir y, por tanto, podemos aumentar dos o tres pisos por planta", ha dicho Paneque.

Ha explicado que, por un lado, el Govern está haciendo vivienda de protección oficial de alquiler asequible --con una reserva de un 10% por alquiler social-- y, por otro lado, que la construcción de estas viviendas de alquiler asequible pueden ser "mixtas", dado que el privado puede construirlas o ceder los solares a promotores públicos o a la propia Generalitat para que lo construyan ellos.

"Estamos activando todos los sectores, desde el privado hasta el público 100% y el Incasol para construir este parque público de vivienda", ha dicho.

CONSTRUIR MÁS Y AUMENTO DE PRECIOS

Preguntada por si la construcción de más vivienda no tendrá un efecto directo en el aumento de los precios, lo ha negado: "Lo que nunca había ocurrido es construir más parque de vivienda pública, protegida, permanente y de alquiler asequible. Es decir, cuando se habla de estas épocas de gran crecimiento de vivienda, era vivienda libre o vivienda protegida que perdía su protección".

Sobre la propuesta de Junts de incrementar hasta los 10 años de empadronamiento el criterio para participar en el sorteo de vivienda de protección oficial, ha afirmado que el criterio de los tres años actuales es "suficiente y razonable".

En referencia a la denuncia de Sindicat de Llogateres contra 35 inmobiliarias ante la Generalitat por supuestamente incumplir con la ley de regulación de alquileres, ha afirmado que existen "expedientes" en la Agència Catalana de Consum, los cuales se están tramitando y cuyos datos, según ella, se analizarán.