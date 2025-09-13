Paneque afirma que el récord de nidos de tortuga boba "evidencia el reto" del cambio climático

TARRAGONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dicho este sábado que el récord de nidos de tortuga boba de este año "evidencia el reto del cambio climático y de la necesidad de destinar más recursos al proyecto" de protección y seguimiento de los nidos.

Al visitar los seis nidos de la playa del Serrallo en Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), ha explicado que hace dos días se localizó otro en Arenys de Mar (Barcelona), el undécimo del verano en la costa catalana, superando el récord de 10 nidos de 2021, informa el Departament en un comunicado.

Se han localizado al manos 11 nidos con 1.079 huevos y 557 tortugas nacidas: "El Parc Natural del Delta es uno de los lugares con más nidos de todo el litoral español y prácticamente la mitad de los que han nacido en Catalunya".

También ha dicho que "las hembras que han nacido aquí vienen a hacer el nido aquí", hecho que se suma al clima más caliente que les permite la nidificación.

La Generalitat, con el centro Beta de la UVic-UCC y la Fundació Cram ha coordinado el dispositivo de protección y seguimiento de los nidos de esta especie de tortuga marina protegida en toda la costa.

MÓRA LA NOVA: TALLERES Y FORMACIÓN

La consellera también ha visitado el Museu del Ferrocarril en Móra la Nova (Tarragona), donde ha destacado que el ferrocarril supuso un crecimiento importante en la Ribera d'Ebre y ahora tendrá un nuevo impulso.

Ha defendido desde el Departament la propuesta de hacer talleres en Móra la Nova junto a Adif y Renfe, puesto que "será un punto estratégico que dará mantenimiento a la zona sur de Catalunya".

También ha avanzado que se trabaja para poder crear un punto de formación en la zona: "Es indispensable que hagamos un llamamiento a las personas que tienen que trabajar en la futura empresa".