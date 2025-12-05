Paneque afirma que sigue "en conversaciones" con Transportes sobre las bonificaciones para 2026

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern sigue "en conversaciones" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con las bonificaciones a los títulos de transporte público, y la aportación de cada administración a las mismas.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Mar Besses en el Parlament, en la que ha dicho que, una vez se conozca la aportación del Gobierno, desde el Govern mirarán la forma de atender posibles reducciones en la bonificación.

"Estamos en conversaciones con el Ministerio, al igual que el pasado año, para ver en estas bonificaciones qué contribuciones hay y qué impactos económicos habrá", ha dicho Paneque, que no ha concretado si el Govern mantendrá o compensará estas eventuales modificaciones, más allá de garantizar que el título de la T-Jove sí que mantendrá el 50% de descuento, en una aportación que en este caso es íntegra del ministerio.

La diputada Besses ha sostenido que el momento actual no es el indicado para hacer reducciones en las bonificaciones por el estado de la red ferroviaria y sus incidencias y obras, y para fomentar el uso del transporte público.

"YA HIZO EL ESFUERZO"

Paneque ha respondido que, respecto al resto de títulos, que eran bonificados al 30% por el Estado y al 20% por las entidades consorciadas en la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el Ejecutivo catalán ya aumentó su porcentaje de participación cuando, durante 2025, el Gobierno disminuyó hasta el 20% la aportación al título de la T-Usual.

"El Govern de la Generalitat ya hizo el esfuerzo de aplicar ese 10% y asumirlo", ha sostenido, y ha destacado que tuvo un impacto económico importante, y ha recordado que lo hizo una administración que tiene los Presupuestos prorrogados desde 2023.

Además, ha recordado que las bonificaciones se impulsaron en 2022, aunque "ahora parezca que siempre ha sido así", y ha afirmado que en algo más de 3 años habrá tenido un impacto económico para las administraciones de 725 millones, 280 de los cuales para la ATM.

Ha dicho que estas bonificaciones a algunas tarifas "son adicionales a los títulos sociales", es decir, a las bonificaciones de las tarifas para personas mayores, por ejemplo, y que estos no van a desaparecer ni están en peligro, ya que el debate afectaría eventualmente solo a los títulos generales que se bonificaron a partir de 2022.

La consellera sí que se ha mostrado partidaria de actualizar, como se hizo para 2025, las tarifas al IPC: "Desde el Govern querríamos la actualización, al igual que el año pasado, del 3% de acuerdo con el IPC de todos los títulos. Esto sí que se lo puedo decir con toda seguridad".