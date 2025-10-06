Paneque anuncia que están tramitando 2.100 préstamos para jóvenes que quieren comprar una vivienda

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

Se triplica la compra por tanteo y retracto respecto a anteriores legislaturas

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado que el programa 'Préstec Emancipació', de préstamos públicos dirigidos a jóvenes para que puedan pagar la entrada de su primera vivienda, ha recibido 3.000 solicitudes, de las cuales se están tramitando unas 2.100.

"Ya se están firmando operaciones", ha asegurado este lunes en una jornada sobre vivienda organizada por 'elDiario.es', a la que también han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, y el portavoz del partido, David Cid.

Según Paneque, el precio medio de la vivienda adquirida es de 200.000 euros y el importe medio de la ayuda, que cubre hasta el 20% del valor del inmueble, con un tope de 50.000 euros, es de 38.000 euros: "Se dan bastante los datos que habíamos previsto".

Ante estas cifras, Paneque ha defendido una segunda convocatoria para el año que viene y ha explicado que están estudiando si crear un nuevo programa parecido a este, pero que no esté enfocado solo a los jóvenes.

Los préstamos se activaron el 30 de junio en la web del Institut Català de Finances (ICF) y la medida está incluida en el plan del ejecutivo de Salvador Illa para solucionar el problema de acceso a la vivienda, presentado en octubre del año pasado con una dotación total de 4.400 millones de euros hasta 2030.

Este plan prevé 50.000 nuevas viviendas públicas en cinco años, algo que se quiere conseguir mediante la construcción en suelos de la reserva pública de solares y mediante la compra de inmuebles para introducirlos en el parque público de vivienda.

En este sentido, Paneque ha reivindicado que el Govern de Illa ha "triplicado" la compra de vivienda por tanteo y retracto, ya que han pasado de los 500-560 pisos a anuales a los más de 1.800 que se han adquirido durante esta legislatura: "Es un esfuerzo económico".

Asimismo, ha hecho un llamamiento al sector privado a participar en la reserva pública de solares y ha explicado que las próximas semanas saldrán las licitaciones de los lotes de solares.

INCIDENCIAS EN RODALIES

Preguntada por las incidencias en Rodalies, ha valorado que la red está "en un momento de mejora progresiva", por lo que cree que se debe esperar a que las cifras vayan mejorando.

"El corredor del sur, en las próximas semanas, meses, debe empezar a notar mejoras y, de hecho, estamos estudiando empezar a implantar mejoras en las frecuencias desde Tarragona", ha asegurado la consellera.