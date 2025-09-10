Paneque anuncia un nuevo helipuerto en Sort (Lleida) para una respuesta sanitaria "más rápida"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una visita al helipuerto de Tírvia (Lleida) - GOVERN

LLEIDA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles la construcción de un nuevo helipuerto de emergencias H24 horas en Sort (Lleida) en una zona todavía por definir, para asegurar así una respuesta sanitaria "más rápida" en la zona del Alt Pirineu i Aran, informa en un comunicado el Govern.

"Es una comarca que requiere de este esfuerzo a causa de la orografía", ha afirmado Paneque, que este miércoles ha visitado las instalaciones del helipuerto de Tírvia (Lleida), donde el Govern ya tenía previsto adecuarlo para cambiar su horario diurno y que funcione todas las horas del día.

Esta actuación se enmarca en la Estratègia d'Heliports d'Emergències H24 de la Generelitat que prevé, de cara al final de la legislatura, más de una veintena de nuevos helipuertos distribuidos por Catalunya para operaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Bombers, Mossos d'Esquadra y Agents Rurals.

La consellera ha añadido que el objetivo es que haya un helipuerto en cada comarca que pueda estar operativo durante la noche y con condiciones meteorológicas adversas: "Se trata de asegurar un traslado rápido en caso de emergencias".

Finalmente, ha dicho que hay territorios donde la conectividad en casos de emergencia se haría muy difícil sin la existencia de estos helipuertos, y ha indicado que su gestión se hará de forma remota desde Aeroports de Catalunya, lo que facilitará la detección en caso de fallo de algún elemento, según ella.