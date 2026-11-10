Paneque cifra en cerca del 50% los maquinistas que han incumplido servicios mínimos en Rodalies

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha cifrado en alrededor del 50% los maquinistas que debían realizar servicios mínimos en Rodalies y que no se han presentado este martes a sus puestos de trabajo.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha dicho que en estos casos se iniciará un expediente informativo para que expliquen los motivos por los que no han acudido a sus puestos (tienen tres días para hacerlo), y en aquellos casos que no tengan justificación, se inician los procedimientos para posibles sanciones.

Concretamente, de los 143 maquinistas que debían realizar servicios mínimos, 73 no se han presentado a sus puestos; y de las 215 circulaciones previstas hasta las 14 horas, se han tenido que suprimir 89 (el 41% de los servicios previstos con servicios mínimos).

Además de los expedientes sancionadores, si en algún caso se afecta a la seguridad del servicio, se pueden proceder a otras medidas que vayan más allá de una sanción económica, como ha sucedido en una ocasión desde el inicio de la actual legislatura, en que se despidió a un trabajador del centro de control de Rodalies.

La consellera ha destacado que, como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos, el Govern ha habilitado 85 autobuses para ofrecer servicio alternativo, cuestión que no puede hacerse si, en una huelga, se cumplen los servicios mínimos.

"ESTADO DE ÁNIMO"

Paneque se ha mostrado comprensiva con el "estado de ánimo" de los maquinistas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), pero ha hecho un llamamiento a que cumplan los servicios mínimos en los días sucesivos (el miércoles se ha convocado una huelga general, y el jueves otra del sector ferroviario).

"Que se esté en una negociación con el Ministerio o con quien sea no quita que deban cumplirse los servicios mínimos. Este es el llamamiento que hemos hecho hoy y que volveremos a hacer mañana, si procede, o pasado mañana", ha expresado.

El Govern, que este martes ha recomendado a la ciudadanía buscar medios alternativos de transporte, ha confiado que el viernes se recupere la normalidad en Rodalies: "Lo que esperamos es que mañana se cumplan los servicios mínimos, que el jueves también, y que el viernes efectivamente haya normalidad en el servicio."