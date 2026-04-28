Paneque critica el 'no' de Junts a la prórroga de alquileres: "Ayudaría mucho a muchas familias"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha criticado el 'no' anunciado por Junts a la votación este martes en el Congreso del decreto ley que prorroga los alquileres: "Una prórroga en estos alquileres ayudaría mucho a muchas familias", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Ha afirmado que es una cuestión muy necesaria especialmente en Catalunya, y ha añadido que no es comprensible que fuerzas que dicen defender los intereses de Catalunya "no avalen medidas que favorecen a los catalanes".

Ha señalado que, desde el Govern, han tomado medidas para paliar la crisis en el ámbito de la vivienda como el aumento de las ayudas al alquiler, y el despliegue de un plan para aumentar el parque público de vivienda en Catalunya.

DG DE VIVIENDA

Preguntada por la propuesta de los Comuns de crear una nueva dirección general que dependa de su departamento para concentrar en ella las cuestiones relacionadas con las sanciones y multas por la aplicación de la ley de vivienda, ha dicho que lo ve "con buenos ojos".

"Una dirección general que tenga especial atención en la inspección y tramitación de expedientes sancionadores, pensamos que puede aliviar a la Agència d'Habitatge de Catalunya, que debe estar centrada en el ámbito de la gestión del parque público de vivienda", ha argumentado.

Bajo esta nueva dirección general, se concentraría la actividad del Govern en vivienda relacionada con las sanciones vinculadas al incumplimiento de los topes al precio del alquiler o a la forma de contrato.