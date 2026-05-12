Paneque da por definitivo el fin de la gratuidad de Rodalies establecida tras la crisis

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha dado por "definitiva" la decisión de finalizar la gratuidad del servicio de Rodalies tras la crisis en el sistema ferroviario catalán de enero, en contra de las peticiones de algunos grupos del Parlament, que reclaman alargar la gratuidad que finalizó el sábado pasado.

"Marcamos como fecha o aproximación de finalización de esta gratuidad cuando pudiéramos revertir la pérdida de pasajeros y asegurar los servicios que se estaban dando antes del accidente de Gelida", ha justificado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu del martes.

Ha afirmado que se han recuperado un 90% de los usuarios y un 96% de los servicios, y ha asegurado que los usuarios les transmiten que "quieren pagar para tener un buen servicio", que es en lo que están trabajando.

Ha detallado que actualmente las principales afectaciones son en el ámbito del Garraf, por las obras en el túnel que implican servicios en vía única, en el desdoblamiento de la R3 y en el túnel de Rubí (Barcelona): "Más que puntos negros de la red, son los sitios donde tenemos las grandes inversiones".

Falta recuperar el servicio ferroviario entre Móra d'Ebre y Riba-roja d'Ebre (Tarragona), y entre Ribes de Freser y Puigcerdà (Girona), por las obras de mejoras en túneles y la instalación de taludes, y hay servicio alternativo.